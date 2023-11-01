2,8 мільярда доларів: Україна отримала нову фінансову допомогу

За жовтень Україна отримала близько 2,8 мільярда доларів фінансової підтримки від зовнішніх партнерів. До слова 40% від усієї суми, це грантові кошти.

Україна отримала кошти від ЄС та США

Частина коштів надійшла від ЄС, як дев'ятий транш масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загалом з початку року обсяг допомоги за програмою МФД склав 15 мільярдів євро.

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Хто надав Україна 2,8 мільярда доларів:

ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

США – 1,15 млрд доларів (грант).

Грант від США це частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). За цей рік Україна отримала від країни вже 10,9 млрд доларів, теж на умовах гранту.

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я,

– йдеться у Мінфіні.

З початку 2023 року Мінфіну вдалося залучити загалом 35,4 мільярда доларів від міжнародних партнерів.

Газові сховища Європи максимально наповнені

Нині у європейських сховищах знаходиться 108,6 мільярда кубометрів газу. Раніше історичний максимум становив 106,2 мільярда кубометрів газу.

Найбільші ж сховища газу в Європі має Україна – 321 ТВт·год, та Німеччина – 254 ТВт·год. Нині наші сховища наповнені на 39%.

У 2021 році обсяги накопиченого газу у ЄС складали 83 мільярдів кубометрів. Тож за 2 роки його кількість зросла на майже 40%.