Новий розрахунок пенсії: чи становитимуть виплати 40% від зарплати
17 квітня 2024, 09:24Читать новость на русском
Джерело:sud.ua
Попри повномасштабне вторгнення держава продовжує здійснювати соціальні виплати для українців. Проте їх розмір залишається критично малим, тож є одна пропозиція.
Що пропонує влада
Голова комітету соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що середня пенсія в Україні становить приблизно 30% від середньої зарплати. Натомість підвищити цей показник треба до 60%.
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Проте нині ведеться активна робота над підвищенням коефіцієнта заміщення хоча б до 40%. Для цього потрібно:
- провести реформу ЄСВ;
- впровадити практику пенсійних накопичень;
- опрацювати питання підтримки фінансового благополуччя сім'ї.
Щоб підвищити відношення середньої пенсії до середньої зарплати, необхідно провести реформу ЄСВ, впровадити практику пенсійних накопичень, опрацювати питання підтримки фінансового благополуччя сім'ї, наприклад, за рахунок повернення домогосподарствам переплачених упродовж року податків, також сприяти зайнятості жінок.
Нині лишу 1,2 мільйона українців отримують пенсію вищу за 10 тисяч гривень. Натомість понад 88% отримеють менш як 5 тисяч гривень.