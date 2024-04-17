Новий розрахунок пенсії: чи становитимуть виплати 40% від зарплати

Попри повномасштабне вторгнення держава продовжує здійснювати соціальні виплати для українців. Проте їх розмір залишається критично малим, тож є одна пропозиція.

Що пропонує влада

Голова комітету соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що середня пенсія в Україні становить приблизно 30% від середньої зарплати. Натомість підвищити цей показник треба до 60%.

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Проте нині ведеться активна робота над підвищенням коефіцієнта заміщення хоча б до 40%. Для цього потрібно:

провести реформу ЄСВ;

впровадити практику пенсійних накопичень;

опрацювати питання підтримки фінансового благополуччя сім'ї.

Галина Третьякова Голова комітету соцполітики та захисту прав ветеранів Щоб підвищити відношення середньої пенсії до середньої зарплати, необхідно провести реформу ЄСВ, впровадити практику пенсійних накопичень, опрацювати питання підтримки фінансового благополуччя сім'ї, наприклад, за рахунок повернення домогосподарствам переплачених упродовж року податків, також сприяти зайнятості жінок.

Нині 30% українців досягли пенсійного віку і лише 9 мільйонів платять ЄСВ з якого частково вираховують пенсію.

Нині лишу 1,2 мільйона українців отримують пенсію вищу за 10 тисяч гривень. Натомість понад 88% отримеють менш як 5 тисяч гривень.