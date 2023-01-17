Нова торговельна війна у Європі цілком можлива, – Роберт Хабек

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек сказав, що Європа не застрахована від початку нових торговельних воєн. Додаткова конфронтація може виникнути якщо країни ЄС та США оберуть агресивну політику щодо міжнародної торгівлі.

Роберт Хабек попередив, що ризик додаткових торговельних воєн "дуже високий", оскільки країни все більше дивляться всередину на тлі глобальної небезпеки, і сказав, що WEF може бути ефективним форумом для дискусій, які можуть допомогти запобігти таким суперечкам.

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"Ми бачили, що деякі країни обрали ізоляцію чи конфронтацію", — сказав Хабек в інтерв’ю німецькому радіо Deutschlandfunk із Давосу, додавши, що Китай проводив "дуже агресивну політику в останні роки". Якщо інші країни Європи чи Америки вирішать зробити те саме, "тоді ми не зможемо вирішити світові проблеми", – сказав він.

Торговельній війні між ЄС і США необхідно запобігти

За словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Європейський Союз повинен реформувати свою політику державної допомоги промисловості, одночасно прагнучи досягти угоди зі США, щоб запобігти торговій війні.

"Для США та ЄС є "обов’язковим" досягнення угоди щодо промислової політики", – сказав Санчес в інтерв’ю CNBC. За його словами, ЄС має виконати певне внутрішнє "домашнє завдання", включаючи зменшення бюрократії та реформування правил державної допомоги галузям.

Що таке торговельна війна ?

Торговельна війна – це торгове суперництво двох або більше сторін, яке проводиться з метою захоплення закордонних ринків (наступальна торгова війна) або попередження торгової "окупації" національної економіки (оборонна торгова війна).

Основними методами ведення наступальної торговельної війни є:

Зниження експортних митних тарифів,

Підвищення експортних квот,

Використання демпінгових цін,

Економічна блокада і ембарго,

Оголошення продукції конкурентів шкідливою ​​для споживачів або екології, у тому числі через просування міжнародних нормативних актів і стандартів, що забороняють або істотно обмежують виробництво та використання продукції конкурентів.

Основні методи оборонної торгової війни це:

Підвищення імпортних мит для запобігання демпінгу,

Зниження імпортних квот,

Введення нетарифних обмежень для ускладнення процедури ліцензування та митного оформлення,

Оголошення продукції конкурентів шкідливою ​​для споживачів або екології.

Ембарго російських нафтопродуктів

Нагадаємо, незабаром набере чинності ембарго ЄС щодо російських нафтопродуктів. Санкції із встановленням стелі цін на нафтопродукти почнуть діяти 5 лютого.

Точно невідомо, на якому рівні буде встановлено ціну, але очікується, що запровадять дві «стелі цін»: на товари високої вартості (наприклад, дизельне паливо) та низької (мазут).