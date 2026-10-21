Жорсткий контроль за трубами: як нове рішення НКРЕКП вплине на постачання газу

Стабільне проходження опалювального сезону безпосередньо залежить від надійності енергетичної інфраструктури. Аби уникнути неприємних сюрпризів взимку, держава вирішила змінити підхід до нагляду за ключовими об'єктами.

Що змінили у НКРЕКП та кого стосуються нові правила

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала операторів газотранспортної системи та газосховищ щорічно звітувати про технічний стан своїх об'єктів. Відповідні зміни до профільних кодексів регулятор ухвалив на засіданні 20 жовтня 2026 року, про що повідомляє пресслужба відомства.

Завдяки цим звітам держава отримуватиме систематизовану інформацію про реальний стан труб, можливі аварії, пошкодження та ризики експлуатації. Для українців це означає підвищення надійності та безпеки постачання природного газу безпосередньо до їхніх осель. Коли інвестиції плануються прозоро та обґрунтовано, ризик раптових відключень чи аварій на магістралях суттєво знижується.

Коли газовики почнуть подавати перші звіти

Згідно з новим графіком, перші детальні звіти про технічний стан інфраструктури оператори мають надати вже до 15 грудня 2026 року. У майбутньому така звітність стане регулярною і подаватиметься щороку до 25 жовтня. Отримані дані НКРЕКП використовуватиме під час розгляду інвестиційних програм компаній, щоб гроші йшли саме на критично важливу модернізацію.

Важливо! Питання енергетичної безпеки стало особливо гострим на тлі постійних загроз для критичної інфраструктури. Раніше уряд та регулятор неодноразово наголошували на необхідності посиленого моніторингу за станом газових мереж, адже від їхньої безперебійної роботи залежить не лише тепло в домівках, а й функціонування промисловості.

Запровадження обов'язкового звітування стало логічним продовженням курсу на прозорість та ефективне використання коштів, які виділяються на підтримку газотранспортної системи в належному стані.

Тим часом державні ресурси знову стали мішенню для масштабних махінацій з боку недоброчесних посадовців. Цього разу правоохоронці зупинили зухвалу оборудку, яка місяцями витягувала гроші з бюджету.