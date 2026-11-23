Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Нові обмеження планують спрямувати на російські банки, криптовалютні платформи, енергетичний сектор і тіньовий флот, а також на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Про нові санкційні заходи Урсула фон дер Ляєн повідомила у відеозверненні 23 листопада.

Що передбачає 22-й пакет санкцій ЄС проти Росії?

Пакет охоплює чотири основні напрямки: фінансування Росії, енергетику, візові обмеження, а також участь росіян у європейських спортивних і культурних заходах.

У фінансовому секторі Єврокомісія планує розширити заборону на транзакції приблизно 60 російських банків. Їх хочуть відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Окрему увагу приділять криптовалютним мережам, які допомагають Росії фінансувати війну та обходити санкції. Для протидії таким схемам Єврокомісія створила спеціальну робочу групу.

Ми зосередимося на Росії, але також включимо треті країни, які допомагають їй обходити наші санкції. Це один із головних напрямків нашого нового пакета і важлива сфера, в якій ми хочемо узгодити наші зусилля з міжнародними партнерами. Саме тому ми також створили робочу групу з криптовалютних санкцій для підтримки цієї роботи,

– зазначила фон дер Ляєн.

Другий напрямок нового пакета стосується енергетичного сектору Росії. Єврокомісія пропонує розширити заборону на надання енергетичних послуг, щоб європейські компанії не могли допомагати Росії будувати, експлуатувати чи ремонтувати її енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи.

Вперше обмеження також охоплюватимуть послуги у сфері електроенергетики. Крім того, до санкційного списку планують додати понад 70 суден російського тіньового флоту. Ще одна пропозиція – заборонити всі танкерні судна, застраховані в Росії.

Окремий пункт 22-го пакета передбачає візові обмеження для колишніх російських комбатантів. У Єврокомісії пояснюють це загрозою безпеці європейських країн.

Також Єврокомісія пропонує заборонити громадянам країн ЄС обіймати посади в керівних органах російських компаній.

Ще один напрямок санкцій стосується спорту та культури. Єврокомісія пропонує заборонити російським командам і спортсменам брати участь у спортивних заходах на території ЄС під прапором Росії.

Крім того, планують обмежити використання офіційної російської символіки, фінансування європейських спортивних і культурних організацій російськими спонсорами, а також участь громадян Росії в керівних органах європейських спортивних федерацій.

Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційних російських символів. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до спортивних і культурних асоціацій, що базуються в Європі. І ми запровадимо обмеження щодо росіян, які обіймають посади в керівних органах європейських спортивних федерацій,

– додала Урсула фон дер Ляєн.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що нові обмеження планують поширити і на російський та білоруський військово-промислові комплекси. До санкційного списку хочуть додати понад 100 позицій, зокрема компанії, які допомагають обходити обмеження Євросоюзу.

Також ЄС планує посилити експортний контроль щодо понад 20 суб'єктів і розширити заборону на постачання товарів, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.

Нагадаємо, Данія просить ЄС скасувати туристичні візи для росіян. Копенгаген закликає запровадити додаткові обмеження на в'їзд громадян Росії до Шенгенської зони, яка об'єднує 29 країн.