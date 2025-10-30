"Неймовірна зустріч": Трамп оголосив нові тарифи для Китаю після розмови з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Південної Кореї зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після спілкування з ним глава Білого дому оголосив про зниження деяких тарифів на китайські товари.

Які мита знизить США для Китаю?

Американський президент назвав зустріч із Сі дуже продуктивною. Про це він розповів журналістам на борту Air Force One, передає 24 Канал.

Я вважаю, що це була неймовірна зустріч. Він (Сі – 24 Канал) – чудовий лідер, керівник дуже потужної, сильної країни – Китаю. Ми мали справді виняткову зустріч, де ухвалили чимало важливих рішень. Не так уже й багато залишилося невирішеного,

– зазначив Трамп.

За його словами, під час цієї зустрічі вдалося домовитися щодо фентанілу, а лідер КНР пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб зупинити потоки цієї речовини до США.

Тому Трамп погодився знизити тарифи на фентаніл для Китаю з 20% до 10%.

Дональд Трамп Президент США Це рішення діє негайно. Вірю, що він справді працюватиме, щоб зупинити цю загрозу.

Про що ще домовилися США та Китай?

Окрім того, лідери США та Китаю досягли ще кількох торгівельних домовленостей:

Китай погодився не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій. За словами Трампа, це однорічна угода з автоматичним продовженням.

Також Пекін почне закуповувати у США сільськогосподарську продукцію у великій кількості, зокрема сою.

Зауважимо, що Китай, який є найбільшим покупцем сої у світі, на початку цього експортного сезону вперше за понад 30 років відмовився від закупівель продукту у США, використовуючи це як важіль тиску у торгівельних переговорах, пише Bloomberg.

Загалом за підсумками зустрічі лідерів США знизять загальний тариф на китайські товари з 57% до 47%.

Окрім того, Трамп анонсував близьке підписання нової торгівельної угоди між США та Китаєм.

Дуже скоро. Залишилося небагато складних моментів. Ми вже маємо угоду, яку переглядатимемо щороку, але вона діятиме довго,

– додав Трамп.

Важливо! Трамп та Сі планують знову зустрітися наступного року. Американський президент заявив, що планує візит до Китаю у квітні, а згодом Сі Цзіньпін приїде до США, у Флориду, чи до Вашингтона.

Що відомо про торгівельну війну США та Китаю?