Українському зерну загрожує нова проблема: Туреччина може впливати на рух суден

Після посилення російських атак на українські порти та цивільні судна Туреччина продемонструвала, що може використовувати контроль над протоками як важіль впливу. Для українського експорту це означає не обов'язково блокаду, а передусім зростання військової премії за ризик.

Туреччина може впливати на рух суден через протоки

8–9 серпня з'явилася інформація про тимчасове обмеження проходу комерційних суден через Босфор і Дарданелли, пише Ukrainian Shipping Magazine. Згодом турецькі чиновники уточнили, що повної зупинки судноплавства не було, а йшлося про тимчасові заходи безпеки.

Для Анкари контроль над протоками є не лише питанням безпеки. Він дає Туреччині потужний інструмент впливу на чорноморську торгівлю.

Аналітик Barva Invest Богдан Костецький зазначає, що можливість тимчасового обмеження судноплавства не є лише теоретичною. Окрім Конвенції Монтре, діють турецькі правила навігації, які дозволяють призупиняти рух у разі безпосередньої загрози для суден, людей, майна або довкілля.

Водночас Анкара не обов'язково прагне перекрити чорноморську торгівлю. На думку Костецького, нинішні дії радше демонструють Україні та Росії, що Туреччина має можливість втручатися у ситуацію та готова використовувати цей інструмент.

Засновник Marelis Navigation S.A. Костянтин Соболь вважає, що короткочасні затримки могли бути своєрідним тестом реакції ринку. Після цього нормальний рух суден відновили, що може свідчити про небажання Анкари заходити у юридично складну зону та прямо порушувати режим Конвенції Монтре.

Водночас Туреччина має і власний економічний інтерес. Як пояснює співзасновник і директор B.G. Shipping Геннадій Іванов, скорочення судноплавства через протоки означало б втрати й для самої Анкари. Тому її мета може полягати у демонстрації контролю над ситуацією без фактичного перекриття торговельних маршрутів.

Як новий ризик може вдарити по українському експорту

Найбільші наслідки для України можуть проявитися не через фізичне перекриття Босфору чи Дарданелл, а через зміну поведінки міжнародних покупців зерна.

За даними Ukrainian Shipping Magazine, трейдери дедалі активніше враховують військові ризики не лише у вартості фрахту, а й безпосередньо в умовах контрактів. У документах можуть з'являтися розширені положення про воєнні ризики, форс-мажор та можливість розірвання угоди.

Для українського продавця це створює додаткову проблему. Якщо покупець отримує право відмовитися від контракту через погіршення безпекової ситуації, значна частина ризику фактично переходить на виробника або експортера.

Костецький порівнює таку умову з опціоном для покупця: якщо ситуація залишається сприятливою, він виконує домовленості, але за різкого погіршення обставин може вийти з угоди з мінімальними втратами.

Таким чином, навіть за стабільної роботи українських портів ризики для експортерів зростають. Судно може мати можливість пройти Босфор, порт може працювати, а зерно – чекати на відвантаження, однак покупець уже закладатиме у контракт сценарій, за якого постачання може не відбутися.

У перспективі це означає нову премію за ризик для українського зерна – від вищої вартості логістики та страхування до жорсткіших умов контрактів і потенційного дисконту для українського товару.

Тим часом Україна розглядає можливість перевозити зерно залізницею через Молдову до румунської Констанци, щоб зменшити залежність від морських маршрутів. Київ уже обговорює з Кишиневом пільговий тариф на транзит, який може бути на 50% нижчим за номінальний.