Україна чекає ще 690 мільйонів: Корецький розкрив, коли можуть надійти гроші

Міжнародний валютний фонд може надати Україні наступний транш у розмірі 690 мільйонів доларів після 20 липня. Кошти надійдуть у рамках затвердженої програми фінансування.

Коли Україна отримає транш МВФ

Про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму дописі в соцмережі Х.

Очільник уряду провів свій перший міжнародний дзвінок на посаді. Обговорив програму фінансування із першим заступником директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Деном Кацом.

Головною темою розмови була підготовка до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми фінансування України Extended Fund Facility.

Фонд підтвердив, що засідання планується на 20 липня. Схвалення радою цього перегляду дозволить Україні отримати наступний транш міжнародної допомоги.

Я подякував МВФ за послідовну підтримку України. Фонд і надалі відіграє ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій державі,

– додав Корецький.

Також прем'єр домовився з МВФ координувати кроки й надалі для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

Таким чином, МВФ продовжує програму фінансування України попри те, що Київ не ухвалив законопроєкт щодо розширення оподаткування закордонних посилок, на якому наполягав фонд, дозволивши депутатам відтермінувати виконання однієї з його ключових вимог.

Нагадаємо, в середині червня Нацбанк підтвердив, що Україна та МВФ досягли угоди про перший перегляд чотирирічної програми фінансування загальним обсягом 8,1 мільярда доларів США.

Це дозволило відкрити шлях Києву для отримання наступного траншу фінансової допомоги у 690 мільйонів доларів.