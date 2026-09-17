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17 вересня, 14:00
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Оновлено - 14:04, 17 вересня

НБУ ухвалив рішення: як зміниться облікова ставка у вересні 2026 року

Ірина Гайдук

Облікова ставка – це ключова відсоткова ставка НБУ. Саме вона є основним індикатором монетарної політики. 17 вересня НБУ розглянув питання коригування цього показника.

Яка облікова ставка буде у вересні 2026 року

НБУ ухвалив рішення, що облікова ставка перебуватиме на рівні – 16%, вказує регулятор.

Зауважимо, коригування цього показника є надзвичайно важливим сигналом. Зокрема, облікова ставка впливає на рівень інфляції, курс та відсоткові ставки як за кредитами, так і депозитами.
 

 

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