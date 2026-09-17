НБУ ухвалив рішення: як зміниться облікова ставка у вересні 2026 року

Облікова ставка – це ключова відсоткова ставка НБУ. Саме вона є основним індикатором монетарної політики. 17 вересня НБУ розглянув питання коригування цього показника.

Яка облікова ставка буде у вересні 2026 року НБУ ухвалив рішення, що облікова ставка перебуватиме на рівні – 16%, вказує регулятор. Зауважимо, коригування цього показника є надзвичайно важливим сигналом. Зокрема, облікова ставка впливає на рівень інфляції, курс та відсоткові ставки як за кредитами, так і депозитами.

