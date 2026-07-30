Яка буде облікова ставка за рішенням НБУ?

НБУ ухвалив рішення, що облікова ставка перебуватиме на рівні – 15,5%. Тобто вона зросла на 0,5%, повідомив регулятор.

Потрібно розуміти, що зміна облікової ставки це надзвичайно важливе рішення. Адже цей показник впливає на:

рівень інфляції;

відсоткові ставки за кредитами та депозитами;

курс.

Наприклад, висока ставка стримує зростання цін. Адже в цей момент гроші стають "дорогими" і люди менше витрачають. А от низька ставка стимулюватиме попит, проте, при цьому – прискорюється інфляція.

Вища ставка позитивно впливає на національну валюту. Адже вона підвищує привабливість гривневих активів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

При зміні облікової ставки, комерційні банки "редагують" власні відсотки:

при зниженні ставки позики стають дешевші;

а при підвищенні – дорожчі.

Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%,

– вказує НБУ.

Нагадаємо, попереднє засідання НБУ відбулося 18 червня. Тоді було ухвалено рішення залишити облікову ставку на попередньому рівні.

Зауважимо, цей показник незмінний вже протягом багатьох місяців. Востаннє зміни відбулися 29 січня. Тод і регулятор уперше за півтора року знизив облікову ставку – до 15%.