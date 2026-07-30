Какой будет учетная ставка согласно решению НБУ?

НБУ принял решение, что учетная ставка останется на уровне 15,5%. То есть она выросла на 0,5%, сообщил регулятор.

Необходимо понимать, что изменение учетной ставки – это чрезвычайно важное решение. Ведь этот показатель влияет на:

уровень инфляции;

процентные ставки по кредитам и депозитам;

курс валюты.

Например, высокая ставка сдерживает рост цен. Ведь в этот момент деньги становятся "дорогими", и люди тратят меньше. А вот низкая ставка будет стимулировать спрос, однако при этом ускоряется инфляция.

Более высокая ставка положительно влияет на национальную валюту. Ведь она повышает привлекательность гривневых активов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При изменении учетной ставки коммерческие банки "корректируют" свои процентные ставки:

при снижении ставки кредиты становятся дешевле;

а при повышении – дороже.

Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, стабильности валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления к целевому показателю в 5%,

– отмечает НБУ.

Напомним, предыдущее заседание НБУ состоялось 18 июня. Тогда было принято решение оставить учетную ставку на прежнем уровне.

Отметим, что этот показатель остается неизменным уже на протяжении многих месяцев. Последние изменения произошли 29 января. Тогда регулятор впервые за полтора года снизил учетную ставку – до 15%.