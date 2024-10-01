Обмеження на переказ грошей: для кого ліміт не діє

З 1 жовтня в Україні введено обмеження на грошові перекази між банківськими картками. Національний банк України встановив місячний ліміт у розмірі 150 тисяч гривень для операцій на рахунках фізичних осіб.

Кого не торкнеться обмеження на перекази

Як повідомляє НБУ, мова йде про операції між картковими рахунками звичайних громадян. Це так звані P2P-платежі, які передбачають переказ грошей з банківської картки однієї особи на картку іншої через банківські додатки чи спеціалізовані сервіси, що забезпечують швидкий доступ до коштів.

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Втім, обмеження на перекази з "карти на карту" не поширюються на:

банківські операції за реквізитами IBAN;

юридичних осіб;

перекази між власними картковими рахунками в одному банку;

випадки, коли щомісячна підтверджена сума доходу перевищує 150 тисяч гривень.

У НБУ також стверджують, що більшість українців не відчують нововведень, оскільки 98% банківських переказів не перевищують встановлені обмеження. Крім того, ці ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів.