Кого не торкнеться обмеження на перекази
Як повідомляє НБУ, мова йде про операції між картковими рахунками звичайних громадян. Це так звані P2P-платежі, які передбачають переказ грошей з банківської картки однієї особи на картку іншої через банківські додатки чи спеціалізовані сервіси, що забезпечують швидкий доступ до коштів.
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Втім, обмеження на перекази з "карти на карту" не поширюються на:
- банківські операції за реквізитами IBAN;
- юридичних осіб;
- перекази між власними картковими рахунками в одному банку;
- випадки, коли щомісячна підтверджена сума доходу перевищує 150 тисяч гривень.
У НБУ також стверджують, що більшість українців не відчують нововведень, оскільки 98% банківських переказів не перевищують встановлені обмеження. Крім того, ці ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів.