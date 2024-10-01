Кого не торкнеться обмеження на перекази

Як повідомляє НБУ, мова йде про операції між картковими рахунками звичайних громадян. Це так звані P2P-платежі, які передбачають переказ грошей з банківської картки однієї особи на картку іншої через банківські додатки чи спеціалізовані сервіси, що забезпечують швидкий доступ до коштів.

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Втім, обмеження на перекази з "карти на карту" не поширюються на:

банківські операції за реквізитами IBAN;

юридичних осіб;

перекази між власними картковими рахунками в одному банку;

випадки, коли щомісячна підтверджена сума доходу перевищує 150 тисяч гривень.

У НБУ також стверджують, що більшість українців не відчують нововведень, оскільки 98% банківських переказів не перевищують встановлені обмеження. Крім того, ці ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів.