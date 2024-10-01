Кого не коснется ограничение на переводы

Как сообщает НБУ, речь идет об операциях между карточными счетами обычных граждан. Это так называемые P2P-платежи, которые предусматривают перевод денег с банковской карты одного лица на карту другого через банковские приложения или специализированные сервисы, обеспечивающие быстрый доступ к средствам.

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Впрочем, ограничения на переводы с "карты на карту" не распространяются на:

банковские операции по реквизитам IBAN;

юридических лиц;

переводы между собственными карточными счетами в одном банке;

случаи, когда ежемесячная подтвержденная сумма дохода превышает 150 тысяч гривен.

В НБУ также утверждают, что большинство украинцев не почувствуют нововведений, поскольку 98% банковских переводов не превышают установленные ограничения. Кроме того, эти лимиты не повлияют на деятельность волонтеров.