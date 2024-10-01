Кого не коснется ограничение на переводы

Как сообщает НБУ, речь идет об операциях между карточными счетами обычных граждан. Это так называемые P2P-платежи, которые предусматривают перевод денег с банковской карты одного лица на карту другого через банковские приложения или специализированные сервисы, обеспечивающие быстрый доступ к средствам.

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Впрочем, ограничения на переводы с "карты на карту" не распространяются на:

  • банковские операции по реквизитам IBAN;
  • юридических лиц;
  • переводы между собственными карточными счетами в одном банке;
  • случаи, когда ежемесячная подтвержденная сумма дохода превышает 150 тысяч гривен.

В НБУ также утверждают, что большинство украинцев не почувствуют нововведений, поскольку 98% банковских переводов не превышают установленные ограничения. Кроме того, эти лимиты не повлияют на деятельность волонтеров.

Как долго будет действовать ограничение на переводы

Согласно постановлению Национального банка Украины, ограничение распространяется на все счета клиента в одном банке и будет действовать в течение шести месяцев, до апреля 2025 года.