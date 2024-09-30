Кто имеет право на доплату

Эта норма действует согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и в соответствии с решением правительства, сообщают на портале ВРУ.

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Для получения такой надбавки пенсионеры должны соответствовать следующим условиям:

быть в возрасте 80 лет или более;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Важно! Пенсионеры, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату. Необходимость постоянного ухода должна быть подтверждена врачебными заключениями и соответствующими документами.

Какой размер доплаты в октябре и как ее оформить

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года прожиточный минимум повысили до 2 361 гривны, поэтому доплата к пенсии увеличилась до 944,4 гривны.

Заметьте! В октябре размер этой доплаты останется неизменным.

Для оформления доплаты, пенсионерам необходимо подать следующие документы вместе с заявлением:

заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

справку из Пенсионного фонда, которая подтверждает, что пенсионер не получает другие надбавки на уход.

Напомним! Украинцы пенсионного возраста, которые не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут оформить временную социальную помощь (социальную пенсию).