Больше ли пенсия по инвалидности за возрастную

Выплата по инвалидности определяется индивидуально. На размер такой пенсии влияют, стаж, возраст и группа, которую назначили лицу, сообщает ПФУ.

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Соотношение выплат по инвалидности сейчас такое:

граждане с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Напомним! При расчетах пенсии по инвалидности, выплату по возрасту определяют не только учитывая количество приобретенного стажа. Также засчитывается дополнительный стаж, что является периодом с момента, когда наступила инвалидность и до того пока гражданин достигнет возраста 60 лет.

Соответственно, лица с I и II группой могут получать большую пенсию по инвалидности чем по возрасту. А вот тем, кто имеет III группу стоит обратить внимание на возрастную выплату.

Обратите внимание! Гражданин может самостоятельно выбирать вид пенсии, которую он хочет получать.