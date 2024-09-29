Чего ждать от доллара

В разговоре с 24 Каналом Тарас Лесовой спрогнозировал, что валютный рынок в начале октября будет колебаться в четко определенных пределах.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА С одной стороны, все колебания будут происходить согласно устоявшейся системе и в соответствии с режимом управляемой гибкости: частые, иногда ежедневные, курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, которые не будут пересекать допустимые коридоры колебаний. А, с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.

Регулятор продолжит точечное вмешательство в курсообразование, когда это будет необходимо.

Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября,

– добавил Лесовой.

Поэтому ситуация будет достаточно прогнозируемой.

Основные тенденции доллара в октябре