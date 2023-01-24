Росія втрачає по 40 доларів на кожному барелі: до нафтових санкцій доєднались нові країни

Ще вісім країн приєдналися до санкцій проти Росії та стелі цін на російську нафту. За підрахунками Брюсселю агресорка втрачає по 40 доларів на кожному барелі.

Стеля цін на нафту

Згідно з інформацією на сторінці Ради Європи, 23 січня до цінової стелі на російську нафту доєднались ще вісім країн. Мовиться про країни-кандидати: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина.

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Також до обмежень стосовно ціни на російську нафту вирішили підтримати країни Європейської асоціації вільної торгівлі: Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Рада продовжує дію існуючих обмежувальних заходів до 15 березня 2023 року та вносить поправки до списку осіб та організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи,

– йдеться у повідомленні.

Росія втрачає по 40 доларів на кожному барелі

Під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що Росія втрачає по 40 доларів на кожному барелі, оскільки змушена продавати свою нафту Urals вдвічі дешевше від нафти міжнародної марки Brent.

Є багато дебатів щодо ефективності, щодо цінової стелі на газ та нафту. Якщо поглянути на показники, ціни на нафту Brent та на російську Urals були абсолютно однакові до початку війни та до введення обмеження ціни. Сьогодні російська нафта продається по 40 євро за барель Brent – за 80 євро. Тобто, російська нафта продається зі знижкою у 50%. Російська нафта купувалася переважно Індією та Китаєм. Вперше нафтовий ринок, де торгується російська нафта, регулюється так,

– зазначив Боррель.

Різниця в ціні російської нафти Urals та міжнародної марки Brent / Скриншот з відео під час виступу Борреля на пресконференції

ЄС запровадив проти Росії вже дев'ять санкційних пакетів, який ЄС офіційно погодив 16 грудня 2021 року й наразі працює над десятим. Також ведуться розмови про запровадження санкційних обмежень й на російські нафтопродукти.