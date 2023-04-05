Обвал долара: чи може курс в обмінниках опуститися нижче офіційного

У середу, 5 квітня, гривня продовжила свою тенденцію до зміцнення, яка почалася наприкінці березня. Уже сьогодні долар в обмінниках можна купити за 37 гривень.

Чому готівковий курс стрімко наближається до офіційного та чи може він опуститися навіть нижче показника Нацбанку, 24 Каналу розповів банкір Герман Марченко.

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За словами експерта, такий розвиток подій можливий. Окрім того, офіційний курс може бути переглянутий.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Готівковий курс долара на деякий час може опуститися нижче офіційного і Національний Банк буде відкуповувати валюту у свої резерви. За стабільних умов, які склалися в економіці в останні 4 – 5 місяців, офіційний курс може бути переглянутий.

Поки що ж ми живемо з “трьома курсами”. При цьому, каже експерт, шлях на зближення офіційного, банківського та роздрібного курсів є неминучим і закономірним.

Щоправда, процес уніфікації курсів не станеться раптово, він може тривати ще досить довго. На наш погляд, у перспективі 1-1,5 місяця курс долара опуститься нижче 37 гривень,

– прогнозує експерт.

Крім того, додає він, не варто забувати, що триває війна, тому до ситуації на ринку варто поставитися з певними пересторогами, адже базис для повної стабільності — це перемога.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (-40 копійок проти 4 квітня), а купити за 37,50 гривні (-40 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,03 гривні (-17 копійок), а продають в середньому за 40,77 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,91 гривні (-12 копійок), а продають – за 37,33 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.



Євро коливається на рівні: купівля – 40,17 гривні (-18 копійок), а продаж – 40,59 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,12 гривні (-11 копійок), а продаж – 37,30 гривні (-15 копійок).



Євро купують по 40,33 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (-5 копійок).