Валюти "виросли": як змінився курс долара та євро

Обидві валюти, євро та долар, додали в ціні. НБУ встановив вищі курси, аніж минулої доби. Європейська валюта найсуттєвіше сягнула у "валютних перегонах".

Офіційний курс 12 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,18 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,48 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 11 копійок.

Станом на 13 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 45,45 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , а продаж – 41,47 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках, станом на 11 вересня: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,46 гривні.

Якого курсу валют чекати

За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, з нового робочого тижня курс на валютному ринку не зазначає суттєвих змін, а коливання, якщо і будуть, то незначні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна сказати, що на даний час валютний ринок перебуватиме під "наглядом" регулятора, що стане справжньою "загатою" від будь-яких неочікуваних і найголовніше – небажаних різких змін.

Прогнозується, що коридори валютних коливань з 16 вересня на міжбанку можуть становити 44 – 46 гривні за євро та 41 – 41,6 гривні за долар.

Водночас на готівковому ринку очікується, що курс євро буде на рівні 44 – 46,5 гривні, а курс долара – на 41,2 – 41,8 гривні.

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