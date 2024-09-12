Як зміниться ситуація у галузі депозитів
Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважує, що наступного тижня ситуація в сегменті гривневих депозитів залишатиметься майже без змін. Зокрема, перегляд облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у цей період малоймовірний.
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Очікується, що облікова ставка буде на рівні 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, залишиться на позначці 16%. Відтак ймовірна корекція ставок на рівні ринкового тренду майже виключена.
Замотаєв зауважує, що на наступному тижні триватиме адаптація потенційних вкладників до нових економічних реалій:
- до поступового зростання споживчих цін;
- до повільного, але невпинного зростання курсів валют.
Саме тому ринок очікує, що більшість нових вкладників зосередить увагу на тривалих в часі депозитах.
Яку дохідність можна отримати по депозитах зараз
З гривневими депозитами ситуація складатиметься так:
- середні ставки за вкладами на 3 – 6 місяців сягнуть 10% річних;
- на 9 – 12 місяців сягнуть 11 – 12% річних;
- на 1 – 2,5 роки – 12 – 13% річних.
Банкір уточнює, що максимальна ставка за вкладеннями на 1 – 2,5 роки може сягнути 15% річних. Висока дохідність таких вкладів фактично перекриватиме інфляцію та дасть змогу отримати чистий прибуток в розмірі до 4%.
Ситуація з валютними депозитами така:
- середні ставки за вкладами у доларах не будуть більш як 1,5% річних;
- у євро – 1,3% річних.