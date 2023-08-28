Як оформити ІІ групу інвалідності та призначити собі пенсію

28 серпня 2023, 11:00
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Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка досліджує стан здоров'я постраждалого. На її рішення прямо впливає безліч факторів, зокрема самостійність пацієнта.

Кому призначається ІІ група інвалідності

Будь-яка інвалідність призначається виключно уповноваженою особою, що належить до медико-санітарної комісії. Самостійно визначити групу неможливо.

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Порядок встановлення інвалідності:

  • Призначення огляду постраждалого у комісії.
  • Винесення рішення комісії.
  • За необхідністю, повторна експертиза для підтвердження групи.
Зауважте! Безстроково група по інвалідності призначається виключно при невиліковних хворобах та втраті кінцівок.

Через які хвороби можуть призначити ІІ групу інвалідності:

  • ампутація кінцівок;
  • видалення органів;
  • значні дефекти організму, зокрема травми черепа;
  • нетримання сечі та калу;
  • сліпота.

При експертизі, постраждалий отримує точний діагноз, який прямо впливає на групу.

Зверніть увагу! Самостійність пацієнта – його можливість обслуговувати себе без сторонньої допомоги – одна з основних характеристик, що перевіряються під час експертизи

Згідно з якими показниками визначають приналежність особи до інвалідності ІІ групи:

  • особа може пересуватися, спілкуватися, обслуговувати себе, лише зі сторонньою допомогою;
  • людина може навчатися та працювати виключно у спеціально адаптованих для цього умовах;
  • громадянин не може повноцінно контролювати свою поведінку.

Які пільги отримують громадяни з ІІ групою інвалідності

Особи з ІІ групою інвалідності мають право на деякі пільги. Зокрема, їм призначається – 90% пенсії за віком, при наявності стажу від 1 до 14 років. Заяву на отримання цих виплат потрібно подати не пізніше ніж через 3 місяці після отримання нового статусу. 

На які ще пільги мають право громадяни з ІІ групою інвалідності:

  • отримання позачергового житла;
  • в окремих випадках, відшкодування вартості ліків;
  • квитки у залізничному транспорті нижчі на 50%;
  • безкоштовне або частково компенсоване технічне обладнання, яке необхідне за станом здоров'я.
Автор: Анастасія Зорик