Як оформити ІІ групу інвалідності та призначити собі пенсію

Будь-яка інвалідність призначається виключно уповноваженою особою, що належить до медико-санітарної комісії. Самостійно визначити групу неможливо.

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Порядок встановлення інвалідності:

Призначення огляду постраждалого у комісії.

Винесення рішення комісії.

За необхідністю, повторна експертиза для підтвердження групи.

Безстроково група по інвалідності призначається виключно при невиліковних хворобах та втраті кінцівок.

Через які хвороби можуть призначити ІІ групу інвалідності:

ампутація кінцівок;

видалення органів;

значні дефекти організму, зокрема травми черепа;

нетримання сечі та калу;

сліпота.

При експертизі, постраждалий отримує точний діагноз, який прямо впливає на групу.

Самостійність пацієнта – його можливість обслуговувати себе без сторонньої допомоги – одна з основних характеристик, що перевіряються під час експертизи

Згідно з якими показниками визначають приналежність особи до інвалідності ІІ групи:

особа може пересуватися, спілкуватися, обслуговувати себе, лише зі сторонньою допомогою;

людина може навчатися та працювати виключно у спеціально адаптованих для цього умовах;

громадянин не може повноцінно контролювати свою поведінку.

Які пільги отримують громадяни з ІІ групою інвалідності

Особи з ІІ групою інвалідності мають право на деякі пільги. Зокрема, їм призначається – 90% пенсії за віком, при наявності стажу від 1 до 14 років. Заяву на отримання цих виплат потрібно подати не пізніше ніж через 3 місяці після отримання нового статусу.

На які ще пільги мають право громадяни з ІІ групою інвалідності: