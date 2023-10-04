Оформлення субсидії: які документи для цього потрібні

Українцям призначають субсидію, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують 15% від сукупного доходу родини. Проте декому потрібно її постійно переоформлювати.

Хто має переоформлювати субсидію самостійно

Для більшості українці не потрібно переоформлювати субсидію під час переходу на опалювальний сезон і навпаки, проте є ті, кому це зробити треба самостійно. Наприклад непрацюючий пенсіонер, який один зареєстрований та проживає у житлі, має наново подати заяву та декларацію до ПФУ.

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Також пенсіонер, який зареєстрований у помешканні не сам, але живе там фактично один, має до заяви і декларації додати докази такого проживання.

Для цього підійдуть такі документи:

довідка про навчання або працевлаштування особи в іншому населеному пункті;

довідки ЖЕК, ОСББ або ЖБК про непроживання особи за адресою домогосподарства;

довідка про оплату спожитих житлово-комунальних послуг за іншою адресою;

або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (фактичного місця проживання), що складається органом місцевого самоврядування.

Як оформити субсидію вперше

Щоб оформити субсидію потрібно звернутися до ПФУ або зробити це онлайн через "Дію" або сайт Фонду. Треба підготувати такі документи: