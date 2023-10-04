Кто должен переоформлять субсидию самостоятельно

Для большинства украинцы не нужно переоформлять субсидию при переходе на отопительный сезон и наоборот, однако есть те, кому это сделать нужно самостоятельно. Например, неработающий пенсионер, один зарегистрированный и проживающий в жилье, должен заново подать заявление и декларацию в ПФУ.

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Также пенсионер, зарегистрированный в доме не сам, но живущий там фактически один, должен к заявлению и декларации добавить доказательства такого проживания.

Для этого подойдут следующие документы:

справка об обучении или трудоустройстве личности в другом населенном пункте;

справки ЖЭК, ОСМД или ЖСК о непроживании лица по адресу домохозяйства;

справка об оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг по другому адресу;

или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства (фактического места жительства), составляемого органом местного самоуправления.

Как оформить субсидию впервые

Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ или сделать это онлайн через "Действие" или сайт Фонда. Надо подготовить следующие документы: