Кто должен переоформлять субсидию самостоятельно
Для большинства украинцы не нужно переоформлять субсидию при переходе на отопительный сезон и наоборот, однако есть те, кому это сделать нужно самостоятельно. Например, неработающий пенсионер, один зарегистрированный и проживающий в жилье, должен заново подать заявление и декларацию в ПФУ.
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Также пенсионер, зарегистрированный в доме не сам, но живущий там фактически один, должен к заявлению и декларации добавить доказательства такого проживания.
Для этого подойдут следующие документы:
- справка об обучении или трудоустройстве личности в другом населенном пункте;
- справки ЖЭК, ОСМД или ЖСК о непроживании лица по адресу домохозяйства;
- справка об оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг по другому адресу;
- или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства (фактического места жительства), составляемого органом местного самоуправления.
Как оформить субсидию впервые
Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ или сделать это онлайн через "Действие" или сайт Фонда. Надо подготовить следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- договор аренды или свидетельство на право собственности жилья по указанному адресу.