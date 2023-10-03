Особенности оформления субсидии для пенсионеров

Для оформления субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия за август текущего года. Однако если лицо оформляет выплаты позже или просто не имело пенсии в августе, ему зачислят выплаты за предыдущий месяц перед оформлением.

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Обратите внимание! Если во время обращения за субсидией человек является неработающим пенсионером, который за два квартала, предшествующих месяцу, предыдущему к месяцу обращения не имел других доходов – среднемесячный совокупный доход рассчитывается в соответствии с пунктом 37 положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины 21.10.1995 № 848.

Таким образом, если вы начали получать пенсию в сентябре, лучше обратиться за субсидией в ноябре.

Как оформить субсидию пенсионерам

С 1 декабря 2022 года назначением субсидий занимается ПФУ, поэтому можно обратиться в отделение по месту жительства. Также это можно сделать онлайн через:

портал "Дия";

веб-портал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение ПФУ.

Также украинцы и дальше могут обращаться за консультацией в орган местного совета своей территориальной общины и ЦНАПа.