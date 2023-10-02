Как платить за электричество меньше

Несмотря на то, что субсидия охватывает все коммунальные услуги, льготы на электроэнергию определяется отдельно. Согласно определенным обстоятельствам, каждая семья получает индивидуальный расчет пособия.

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Виды субсидий на электроэнергию, которые есть сейчас

Централизованная горячая вода и электроплита

Для таких семей максимум электроэнергии, которую можно использовать – 230 киловатт-часов. Один человек может получить – 110 киловатт-часов, каждый дополнительный житель имеет – 30 киловатт-часов.

Централизованная горячая вода и газовая плита

Максимум, который может получить такое хозяйство в месяц – 190 киловатт-часов. На одного человека выходит – 70 киловатт-часов, на каждого следующего члена семьи предоставляют 30 киловатт-часов.

Электроплита и нет централизованной горячей воды

Семья может иметь – 250 киловатт-часов максимум. Значение на одного человека – 130 киловатт-часов, каждый дополнительный житель имеет 30 киловатт-часов.

Нет электроплиты и нет централизованной горячей воды

При условии, что в дом поступает холодная вода, максимум составляет – 220 киловатт-часов. У одного человека – 100 киловатт-часов, каждый последующий житель – 30 киловатт-часов.

Обратите внимание! В сельской местности, если государство предоставляет бесплатное освещение, норма предоставленной электроэнергии на одного человека – 30 киловатт-часов.

Как получить субсидию

Льготы на оплату коммуналки можно оформить в ЦНАП или ПФУ. Для этого необходимо предоставить следующий пакет документов:

заявление;

удостоверение личности;

право на доходы всех членов семьи, проживающих по указанному адресу;

договорные аренды или свидетельство о праве собственности.

Субсидии предоставляются гражданам, чей размер платежек на 15% выше суммарного дохода семьи. Решение о назначении льгот принимает специальная комиссия.