Особливості оформлення субсидії для пенсіонерів

Для оформлення субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія особи за серпень поточного року. Проте якщо особа оформлює виплати пізніше або просто ще не мала пенсії у серпні, їй зарахують виплати за попередній місяць перед оформленням.

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Зверніть увагу! Якщо під час звернення за субсидією людина є непрацюючим пенсіонером, яка за два квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця звернення не мала інших доходів – середньомісячний сукупний дохід розраховується відповідно до пункту 37 положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Таким чином, якщо ви почали отримувати пенсію у вересні, краще звернутися за субсидією у листопаді.

Як оформити субсидію пенсіонерам

З 1 грудня 2022 року призначенням субсидій займається ПФУ, тож можна звернутися до відділення за місцем проживання. Також це можна зробити онлайн через:

портал "Дія";

вебпортал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток ПФУ.

Також українці і надалі можуть звертатися за консультацією до органу місцевої ради своєї територіальної громади та ЦНАПу.