8 липня Росія здійснила масовану атаку України. Під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".

За які кошти відновлять "Охматдит"

Шмигаль повідомив, що лікарня "Охматдит" буде відбудована державним коштом. За словами прем'єр-міністра, роботи уже розпочалися.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Як заявив Шмигаль, кошти доручили знайти Мінфіну та Мінекономіки одразу після того, як трагедія відбулася. Гроші мають бути витрачені не тільки на відбудову, а для допомоги постраждалим.

Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини,

– запевняє Шмигаль.

Прем'єр-міністр також наголосив на тому, що місця для переїзду лікарів та пацієнтів лікарні "Охматдит" знайдені.