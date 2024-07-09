Держава повністю відбудує та відновить "Охматдит", – Шмигаль
Джерело:Денис Шмигаль
8 липня Росія здійснила масовану атаку України. Під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".
За які кошти відновлять "Охматдит"
Шмигаль повідомив, що лікарня "Охматдит" буде відбудована державним коштом. За словами прем'єр-міністра, роботи уже розпочалися.
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Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.
Як заявив Шмигаль, кошти доручили знайти Мінфіну та Мінекономіки одразу після того, як трагедія відбулася. Гроші мають бути витрачені не тільки на відбудову, а для допомоги постраждалим.
Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини,
– запевняє Шмигаль.
Прем'єр-міністр також наголосив на тому, що місця для переїзду лікарів та пацієнтів лікарні "Охматдит" знайдені.