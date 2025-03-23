Київ завершує опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці завершується опалювальний сезон. Тепло у будинки містян припинять подавати у понеділок, 24 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Що сказав Кличко про опалювальний сезон у Києві

Віталій Кличко сказав, що рішення про завершення опалювального сезону у столиці міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. Також є необхідність раціонального використання природного газу.

Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників,

– пояснив мер Києва.

Він також зауважив, що у порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч у столиці вимикають на декілька днів раніше, оскільки це дозволяє зробити температура повітря.

Міський голова нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

До слова, опалювальний сезон у Києві почався 14 жовтня 2024 року. Спочатку тепло підключали до соціальних установ, а згодом, коли середньодобова температура у місті становила +8 градусів, то і до житлових будинків.