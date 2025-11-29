Майже безкоштовний газ у грудні: хто зекономить на ньому тисячу гривень
- Українці можуть отримати 1 000 гривень допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи газ, через програму "Зимова підтримка".
- Оплату можна здійснити онлайн через банківські застосунки чи офлайн через касу банку або на пошті.
У грудні частина українців відчує зменшення витрат на газ, що стане приємною підтримкою для сімейного бюджету у зимовий сезон. Економія стане можливою завдяки державній програмі.
Хто отримає тисячу гривень на оплату газу?
Мова йде про програму "Зимова підтримка", у рамках якої українці можуть отримати від держави 1 000 гривень допомоги. Ці кошти можна спрямувати на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема газу, пише 24 Канал із посиланням на Мінекономіки.
Також отриману суму можна використати на:
- послуги з розподілу природного газу;
- технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання.
Для багатьох громадян це означає, що витрати на комунальні послуги фактично можуть бути повністю покриті державою.
Як оплатити за газ тисячею Зеленського?
Як пояснили на сайті "Зимової підтримки", оплатити газ та пов’язані послуги можна онлайн через банківські застосунки, наприклад, Приват24 або Монобанк, а також на сайтах постачальників комунальних послуг, обравши рахунок "Національний кешбек".
Також доступний офлайн-варіант для пенсіонерів через касу банку або на пошті, де достатньо надати касиру необхідні реквізити для здійснення оплати.
Що ще треба знати про Зимову підтримку від держави?
На сьогодні заявку на участь у програмі вже подали понад 10 мільйонів українців, а кошти будуть зараховані на спеціальні рахунки протягом 10 днів після подання заяви.
Подати заявку можна до 24 грудня включно одним із двох способів: через мобільний застосунок "Дія" або через Укрпошту.
Для отримання коштів необхідно відкрити спеціальний рахунок "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів. За дітей заявку можуть оформити дорослі.