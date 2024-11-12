Грошова допомога для переселенців: чи будуть виплати на житло у 2025 році

Стало відомо, чи продовжать виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам. Голова Спеціальної комісії із захисту ВПО Павло Фролов розповів, яку суму на виплати для ВПО передбачено на 2025 рік.

Скільки платитимуть для ВПО

У проєкті державного бюджету, поданому Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховній Раді, витрати Міністерства соціальної політики збільшено на 1,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Павла Фролова.

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З цих коштів 1 мільярд гривень виділено на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ця сума дозволить розширити категорії одержувачів виплат.

Павло Фролов Голова Спеціальної комісії ВРУ із захисту ВПО Правку нашої парламентської ТСК захисту ВПО щодо спрямування додатково 9 мільярдів гривень на потреби переселенців врахували частково.

Йдеться про щомісячні виплати в розмірі 2 000 гривень для дорослих осіб та 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Хто з переселенців отримає допомогу на житло

З середини січня 2025 року стартує нова програма підтримки для внутрішньо переміщених осіб.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що з початку наступного року буде запущена програма субсидій на оренду житла для переселенців.

Зауважте! Проте ця допомога буде доступна не всім переселенцям. Її отримають лише ті родини, які витрачають понад 30% своїх доходів на оренду житла.

Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, якщо сім’я має доходи менш ніж два прожиткових мінімумів на одну особу (наразі це 5 840 гривень), субсидія може покривати більшу частину витрат на оренду.