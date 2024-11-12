Скільки платитимуть для ВПО
У проєкті державного бюджету, поданому Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховній Раді, витрати Міністерства соціальної політики збільшено на 1,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Павла Фролова.
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З цих коштів 1 мільярд гривень виділено на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ця сума дозволить розширити категорії одержувачів виплат.
Правку нашої парламентської ТСК захисту ВПО щодо спрямування додатково 9 мільярдів гривень на потреби переселенців врахували частково.
Йдеться про щомісячні виплати в розмірі 2 000 гривень для дорослих осіб та 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.
Хто з переселенців отримає допомогу на житло
З середини січня 2025 року стартує нова програма підтримки для внутрішньо переміщених осіб.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що з початку наступного року буде запущена програма субсидій на оренду житла для переселенців.
Зауважте! Проте ця допомога буде доступна не всім переселенцям. Її отримають лише ті родини, які витрачають понад 30% своїх доходів на оренду житла.
Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, якщо сім’я має доходи менш ніж два прожиткових мінімумів на одну особу (наразі це 5 840 гривень), субсидія може покривати більшу частину витрат на оренду.