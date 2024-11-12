Кому потрібно звертатись для оформлення субсидії

Громадяни, які ще не отримували субсидію, мають звернутись у ПФУ для оформлення допомоги. Зробити це можна онлайн, офлайн та, навіть, передати необхідні документи поштою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу! Серед осіб, які отримували субсидію у ПФУ мають звернутись ті домогосподарства, де відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку,

– повідомляє ПФУ.

Які документи потрібні для оформлення субсидії:

заява;

декларація.

Зауважте! У деяких випадках потрібно додати і інші документи, такі як довідка про статус ВПО, договір оренди тощо.