Що відбувається в українській економіці

Голова правління "Ліга банків України" Олена Коробкова повідомила, що вплив цих виплат буде несуттєвим, зважаючи на теперішню економічну кон'юнктуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Медіацентр Україна.

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Олена Коробкова Голова правління "Ліга банків України" Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів.

Коробкова уточнює, що зараз економіка України демонструє відновлення. Зокрема, про це свідчить зростання ВВП. Прогноз відносно цього показника було покращено, збільшено до 4%.

На думку Коробкової, основними причинами покращення економічної ситуації є: