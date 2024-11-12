Для кого діє тариф на електроенергію 2,16 гривні

Громадяни, які мають двозонний лічильник, сплачують не єдиний тариф. Для таких громадян вартість електроенергії вдень та вночі різна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Тариф для двозонного лічильника зараз такий:

4,32 гривні за кіловат-годину – денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00;

– денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00; 2,16 гривні за кіловат-годину – нічний тариф – з 23:00 до 7:00.

Зауважте! Якщо у громадянина встановлений стандартний лічильник, протягом усього дня діє тариф 4,32 гривні за кіловат-годину.

Хто ще може платити за електроенергію менше

Під час опалювального сезону власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію менше. Якщо такі громадяни споживають не більш як 2 тисячі кіловатів, для них діє тариф 2,64 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Опалювальний сезон триває з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.