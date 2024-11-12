Для кого действует тариф на электроэнергию 2,16 гривны

Граждане, которые имеют двухзонный счетчик, платят не единый тариф. Для таких граждан стоимость электроэнергии днем и ночью разная, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Тариф для двухзонного счетчика сейчас такой:

4,32 гривны за киловатт-час – дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00;

– дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00; 2,16 гривны за киловатт-час – ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Заметьте! Если у гражданина установлен стандартный счетчик, в течение всего дня действует тариф 4,32 гривны за киловатт-час.

Кто еще может платить за электроэнергию меньше

Во время отопительного сезона владельцы электроотопительных установок могут платить за электроэнергию меньше. Если такие граждане потребляют не более 2 тысяч киловатт, для них действует тариф 2,64 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Отопительный сезон длится с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.