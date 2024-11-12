АРМА хочет вернуть средства в Украину

АРМА в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом для возвращения активов. Однако ведомство не может выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста, передает 24 Канал со ссылкой на АРМА.

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Елена Дума Глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Мы проанализировали, что по состоянию на сегодня можем говорить о цифрах более 100 миллиардов долларов как динамическую цифру, которая находится за рубежом.

Заметьте! Комиссия должна выбрать организатора торгов по восьми критериям.

Комиссией учитывается опыт продажи подобных активов, например: