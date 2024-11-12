Кому нужно обращаться для оформления субсидии

Граждане, которые еще не получали субсидию, должны обратиться в ПФУ для оформления помощи. Сделать это можно онлайн, офлайн и даже передать необходимые документы по почте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Обратите внимание! Среди лиц, которые получали субсидию в ПФУ должны обратиться те домохозяйства, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить / оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке,

– сообщает ПФУ.

Какие документы нужны для оформления субсидии:

заявление;

декларация.

Заметьте! В некоторых случаях нужно добавить и другие документы, такие как справка о статусе ВПЛ, договор аренды и так далее.