Пенсії на окупованих територіях: як пенсіонери отримують виплати
3 липня 2024, 14:15Читать новость на русском
Джерело:Постанова Кабміну
Уряд продовжує забезпечувати виплату пенсій усім громадянам, включаючи тих, хто перебуває на цих територіях. Однак спосіб отримання пенсії зазнав деяких змін.
Як отримують пенсію на окупованих територіях
Пенсіонери, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують отримувати пенсії на свої поточні рахунки в банках. Втім, отримання пенсій через "Укрпошту" стало неможливим, тому для пенсіонерів були автоматично відкриті рахунки в "Ощадбанку".
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Нині пенсіонери на тимчасово окупованих територіях отримують пенсії наступним чином:
- для тих, хто вже мав банківський рахунок: якщо пенсіонер отримував пенсію на банківську картку, то гроші продовжують зараховуватися на ці рахунки та є можливість зняття або переказу коштів на інший рахунок;
- для тих, хто отримував пенсію через "Укрпошту": "Укрпошта" втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, тому ПФУ автоматично відкрив рахунки в "Ощадбанку" для таких пенсіонерів.