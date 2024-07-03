Пенсії на окупованих територіях: як пенсіонери отримують виплати

Уряд продовжує забезпечувати виплату пенсій усім громадянам, включаючи тих, хто перебуває на цих територіях. Однак спосіб отримання пенсії зазнав деяких змін.

Як отримують пенсію на окупованих територіях

Пенсіонери, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують отримувати пенсії на свої поточні рахунки в банках. Втім, отримання пенсій через "Укрпошту" стало неможливим, тому для пенсіонерів були автоматично відкриті рахунки в "Ощадбанку".

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Нині пенсіонери на тимчасово окупованих територіях отримують пенсії наступним чином:

для тих, хто вже мав банківський рахунок : якщо пенсіонер отримував пенсію на банківську картку, то гроші продовжують зараховуватися на ці рахунки та є можливість зняття або переказу коштів на інший рахунок;

: якщо пенсіонер отримував пенсію на банківську картку, то гроші продовжують зараховуватися на ці рахунки та є можливість зняття або переказу коштів на інший рахунок; для тих, хто отримував пенсію через "Укрпошту": "Укрпошта" втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, тому ПФУ автоматично відкрив рахунки в "Ощадбанку" для таких пенсіонерів.

! Якщо пенсіонер прагне отримувати виплати на інший рахунок, йому треба звернутися до відділення Пенсійного фонду та подати письмову заяву з вказівкою реквізитів нового рахунку. Проте на окупованих територіях такі звернення можливі тільки онлайн через електронний портал ПФУ.