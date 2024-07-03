Як отримують пенсію на окупованих територіях

Пенсіонери, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують отримувати пенсії на свої поточні рахунки в банках. Втім, отримання пенсій через "Укрпошту" стало неможливим, тому для пенсіонерів були автоматично відкриті рахунки в "Ощадбанку".

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Нині пенсіонери на тимчасово окупованих територіях отримують пенсії наступним чином:

для тих, хто вже мав банківський рахунок : якщо пенсіонер отримував пенсію на банківську картку, то гроші продовжують зараховуватися на ці рахунки та є можливість зняття або переказу коштів на інший рахунок;

: якщо пенсіонер отримував пенсію на банківську картку, то гроші продовжують зараховуватися на ці рахунки та є можливість зняття або переказу коштів на інший рахунок; для тих, хто отримував пенсію через "Укрпошту": "Укрпошта" втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, тому ПФУ автоматично відкрив рахунки в "Ощадбанку" для таких пенсіонерів.

Зауважте! Якщо пенсіонер прагне отримувати виплати на інший рахунок, йому треба звернутися до відділення Пенсійного фонду та подати письмову заяву з вказівкою реквізитів нового рахунку. Проте на окупованих територіях такі звернення можливі тільки онлайн через електронний портал ПФУ.