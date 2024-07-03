Як отримують пенсію на окупованих територіях
Пенсіонери, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують отримувати пенсії на свої поточні рахунки в банках. Втім, отримання пенсій через "Укрпошту" стало неможливим, тому для пенсіонерів були автоматично відкриті рахунки в "Ощадбанку".
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Нині пенсіонери на тимчасово окупованих територіях отримують пенсії наступним чином:
- для тих, хто вже мав банківський рахунок: якщо пенсіонер отримував пенсію на банківську картку, то гроші продовжують зараховуватися на ці рахунки та є можливість зняття або переказу коштів на інший рахунок;
- для тих, хто отримував пенсію через "Укрпошту": "Укрпошта" втратила можливість доставляти пенсії на окуповані території, тому ПФУ автоматично відкрив рахунки в "Ощадбанку" для таких пенсіонерів.