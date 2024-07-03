Как получают пенсию на оккупированных территориях

Пенсионеры, которые остались на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, продолжают получать пенсии на свои текущие счета в банках. Впрочем, получение пенсий через "Укрпочту" стало невозможным, поэтому для пенсионеров были автоматически открыты счета в "Ощадбанке".

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Сейчас пенсионеры на временно оккупированных территориях получают пенсии следующим образом:

для тех, кто уже имел банковский счет: если пенсионер получал пенсию на банковскую карточку, то деньги продолжают зачисляться на эти счета и есть возможность снятия или перевода средств на другой счет;

если пенсионер получал пенсию на банковскую карточку, то деньги продолжают зачисляться на эти счета и есть возможность снятия или перевода средств на другой счет; для тех, кто получал пенсию через "Укрпочту": "Укрпочта" потеряла возможность доставлять пенсии на оккупированные территории, поэтому ПФУ автоматически открыл счета в "Ощадбанке" для таких пенсионеров.

Обратите внимание! Если пенсионер хочет получать выплаты на другой счет, ему надо обратиться в отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление с указанием реквизитов нового счета. Однако на оккупированных территориях такие обращения возможны только онлайн через электронный портал ПФУ.