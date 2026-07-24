Інфляція не встигає за цінами: вартість овочів у Росії стрімко зростає

Вартість базового овочевого кошика у Росії суттєво змінилась. З грудня 2025 року по червень 2026 року вона зросла на 56%.

Що відбувається з цінами у Росії

Офіційна інфляція в Росії останні пів року становила лише 4,64%, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Тобто ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зростали у 12 разів швидше, ніж усі інші товари й послуги разом узяті.

Найдорожче овочі коштують на Чукотці. У червні кошик коштував 1 675 рублів, що в 5 разів дорожче за середній показник по країні. А в Якутії його ціна становила 681 рубль, тоді як на Камчатці – 629 рубля.

Найбільше за пів року подорожчала капуста – з 34 до 58 рублів за кілограм – на 70%.

– 34 до 58 рублів за кілограм – на 70%. Друге місце посідає картопля – з 43 до 73 рублів – плюс 69%.

Морква подорожчала на 52%, цибуля на 49%, а буряк на 42%. А загальний кошик із картоплі, капусти, цибулі, буряка і моркви в середньому подорожчав з 205 до 320 рублів.

Абсолютним рекордсменом стала Самарська область. Там кошик виріс у ціні на 97% – 159 до 312 рублів. Далі у "рейтингу" йдуть:

Московська область з приростом 93%;

Брянська область – 92%;

Марій Ел – 89%;

Ульянівська – 86%;

Пензенська – 84%.

Зокрема, у Москві кошик подорожчав на 76%, з 211 до 370 рублів. У Санкт-Петербурзі зростання становило 64%.

До того ж у липні суттєвих змін не відбулося. З початку місяця буряк подорожчав ще на 4,8%, капуста зросла у ціні на 3,1%, а картопля – на 2,8%.

Нагадаємо, що у Росії змінили прогноз щодо інфляції. Очікується, що у 2026 році вона становитиме 6 – 7%.

Що відбувається з цінами в Україні

Нагадаємо, що ціни на овочі в Україні наразі знижуються. За останній тиждень впали у ціні картопля, буряк, морква та цибуля. Також подешевшали деякі фрукти та ягоди.