Різке падіння долара: чи варто купувати валюту зараз

На початку серпня курс долара почав стрімко падати. Експерти пояснили чи варто купувати валюту зараз, та що буде з курсом у майбутньому.

Зміни курсу долара з 1 серпня

На початку серпня відбулося стрімке зниження курсу долара. Він впав з 37,10 до 35,80 гривень. Курс євро також зазнав разючих змін. В середньому він впав на 1,5 гривні.

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Цікаво, що такі зміни можна спостерігати саме у банках. Обмінники, не поспішають так стрімко знижувати курс. На думку експерта Олександра Охріменко банки зараз притримують валюту, аби у майбутньому заробити.

Олександр Охріменко Президент Українського аналітичного центру На штучній паніці населення, викликаної, зокрема, такими факторами як зниження Нацбанком облікової ставки, припинення зернової угоди та руйнування росіянами української портової інфраструктури, банкіри, схоже, встигли непогано заробити. Але придбати валюту, яка так подешевшала, можна зараз не скрізь, а за низьким курсом навряд чи.

Аналітики вважають, що скоро курс стабілізується і повернеться до минулого рівня.

Чи варто купувати валюту зараз

Офіційний курс НБУ залишається без змін – 36,56 гривні за долар.

Експерти вважають, що зараз є можливість вигідно інвестувати у валюту. Долари можна купувати, але ні в якому разі не продавати. За словами фінансового аналітика – Андрія Шевчишина, прибуток від цих вкладень не варто очікувати раніше кінця наступного року.

Охріменко також зауважив, що інвестувати можна і у євро.

Купуємо в пропорції 50 на 50, але не за найвищим курсом. Якщо є можливість придбати значну суму, від 500 доларів або євро, моніторимо ринок у пошуках, де дешевше.

– пояснює Олександр

Експерт Олег Пендзин наголошує на тому, що коли мова іде про короткострокові вкладення краще звернути увагу на національну валюту ніж на готівкові долари:

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Навіть подорожчання долара не зробило його вигіднішим, ніж вже відкриті гривневі депозити на три місяці під 18-20% річних. А тепер долар ще й подешевшав. Гривневі депозити, як і раніше, дадуть до зими більший дохід, ніж доларова готівка "під матрацом"

Олег наголошує, що тримісячні гривневі депозити можна спокійно відкривати до кінця серпня. У такому випадку вони принесуть прибуток