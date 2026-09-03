Українці почали отримувати популярну виплати: чи можна ще оформити заявку
Українці вже подали понад 180 тисяч заявок у межах програми «Пакунок школяра». Зокрема, вже було погоджена 151 тисяча заявок.
Що відомо про "Пакунок школяра"
Зокрема, майже 80% сімей першокласників уже подалися на виплату, про що розповіла перша заступниця Міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України Людмила Шемелинець.
Згідно з інформацією, родини найчастіше використовують "Пакунок школяра" саме на одяг та канцтовари для школярів.
Зокрема, список популярних витрат наразі є таким:
- 28,8% – на сімейний одяг;
- 27,7% – на дитячий одяг;
- 25,1% – на канцтовари.
Ще 5,3% грошей українці витратили у магазинах зі зниженими цінами, 3,7% – у взуттєвих магазинах, 3,6% – у магазинах іграшок та 1,9% – у книжкових крамницях.
Нагадаємо, що батьки, чиї діти пішли цьогоріч до школи, можуть оформити державну допомогу "Пакунок школяра". Мова йде про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень.
Слід додати, що батьки, які ще не встигли оформити виплату, можуть встигнути ще зробити. Дедлайн – 1 листопада 2026 року.
Базова підготовка до школи наразі коштує приблизно 4 тисячі гривень. Але у різних регіонах ця сума відчувається по різному – залежно від середньої зарплати.