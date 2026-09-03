Что известно о "Школьном наборе"

В частности, почти 80% семей первоклассников уже подали заявки на получение выплаты, что рассказала первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец.

Согласно информации, семьи чаще всего тратят "Школьный набор" именно на одежду и канцелярские товары для школьников.

В частности, список популярных статей расходов на данный момент выглядит следующим образом:

28,8% – на семейную одежду;

27,7% – на детскую одежду;

25,1% – на канцелярские товары.

Еще 5,3% денег украинцы потратили в магазинах со скидками, 3,7% – в обувных магазинах, 3,6% – в магазинах игрушек и 1,9% – в книжных магазинах.

Напомним, что родители, чьи дети пошли в этом году в школу, могут оформить государственную помощь "Пакет школьника". Речь идет о единовременной выплате в размере 5 тысяч гривен.

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Следует добавить, что родители, которые еще не успели оформить выплату, еще могут это сделать. Крайний срок – 1 ноября 2026 года.

Базовая подготовка к школе сейчас обходится примерно в 4 тысячи гривен. Но в разных регионах эта сумма ощущается по-разному – в зависимости от средней зарплаты.