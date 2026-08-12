Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році

Команда проаналізувала вартість базових речей на OLX Товари та порівняла отриману суму з медіанними зарплатами, які пропонували роботодавці на OLX Робота у різних регіонах.

Так базова підготовка дитини до школи може коштувати від 12% до 23% медіанної місячної заробітної плати – залежно від регіону. За розрахунками OLX Товари, ціна базового набору школяра коштує приблизно 4 130 гривень. Він містить у собі одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.

Зокрема, медіанна наразі така:

вартість нового шкільного рюкзака на платформі становить 580 гривень;

шкільної форми – 400 гривень;

туфель – 500 гривень.

Але ціни на окремі товари теж можуть відрізнятися. Наприклад, сорочки, футболки або блузки на OLX можна знайти від 250 гривень. Ціни на спортивні костюми стартують від 500 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Канцелярія – це окрема стаття витрат. Базовий набір зошитів, ручок, олівців та іншого шкільного приладдя у розрахунку передбачили близько 1 тисячі гривень.

Таким чином, орієнтовна вартість базового набору для підготовки однієї дитини до школи становить в середньому від 4 130 гривень.

Як відрізняється ціна залежно від регіонів

Найбільшу частку медіанної місячної зарплати слід витратити у Херсонській області – близько 23% від медіани зарплати. Тут вона становить 18 175 гривень.

У Сумській області набір за 4 130 гривень – приблизно 21% медіанної зарплати – 20 тисяч гривень.

Близько 18% медіанної зарплати потрібно витратити у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.

Приблизно 17% – у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 гривень.

У Хмельницькій області витрати становлять близько 16% медіанної зарплати.

Водночас у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській – близько 15%.

Меншою є частка у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях – близько 14% медіанної зарплати.

Найменшу частку зарплати можна витратити у Львівській області – близько 12%. У цьому регіоні медіанна зарплата становить 35 тисяч гривень.

Таким чином, базова підготовка дитини до школи у 2026 році коштуватиме близько 4,1 тисячі гривень. Але для сімей у різних регіонах ця сума відчуватиметься по-різному. В областях із нижчими зарплатами витрати на однаковий набір школяра можуть забрати майже чверть місячної зарплати.

Нагадаємо, що в Україні діє програма "Пакунок школяра". Українці зможуть отримати 5 тисяч гривень, якщо вони є батьками першокласників.

У 2025 році мінімальний набір школяра коштував приблизно 1 945 гривень. Але це без урахування одягу та супутніх витрат.