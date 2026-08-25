Довжелезні черги на АЗС і жорсткі ліміти: союзника Росії накрила паливна криза

В столиці Ірану утворилися великі черги на АЗС через критичний дефіцит бензину та жорсткі ліміти на заправку. Ситуація загострилася внаслідок американської морської блокади та пошкодження нафтопереробних заводів країни.

Що відомо про дефіцит бензину в Ірані

Автозаправні станції Тегерана запровадили суворе обмеження – не більше 20 літрів бензину на автомобіль за одне відвідування, пише Financial Times.

Через чинні ліміти людям доводиться ставати у черги по кілька разів на день, розповідають працівники місцевих АЗС.

Водії поспішають на заправки ще до того, як бак повністю спорожніє, побоюючись подальшого зростання цін чи нового витка бойових дій.

Іранська Організація оптимізації споживання енергії вже офіційно попередила про критичну ситуацію. Наразі, за її підрахунками, щоденна нестача пального досягла 15 мільйонів літрів за загальної потреби країни у 135 мільйонів літрів на добу.

Чому дефіцит загрожує соціальним вибухом

Дефіцит пального значно поглиблюється через систему державних субсидій. Завдяки їй 90-мільйонне населення роками купувало найдешевше пальне у світі. Залежно від квоти водії платили від 15 тисяч до 50 тисяч ріалів за літр (від 0,011 до 0,036 долара).

Місцева влада протягом кількох місяців покривала нестачу за рахунок стратегічних резервів. Однак тепер змушена визнати, що держбюджет більше не може утримувати такі низькі ціни на тлі стрімкої інфляції, яка наближається до 90%.

Глава адміністрації президента Мохсен Хаджі-Мірзаї вже підтвердив наміри уряду скоротити квоти.

Енергетичний аналітик із Тегерана Мортеза Бехрузфар називає ціни на пальне головним барометром інфляції. На його думку, будь-яке різке подорожчання бензину може спричинити соціальний вибух, як це вже було під час протестів 2019 року.

Люди вже перебувають під величезним тиском. Якщо уряд зараз спробує вирішити цю проблему підвищенням цін на бензин, це може мати небажані соціальні та економічні наслідки,

– попередив експерт.

Чому Іран потерпає від дефіциту бензину

Головною причиною паливної кризи стала американська морська блокада, яка триває з 14 липня. Вашингтон запровадив її у відповідь на відмову Тегерана відкрити Ормузьку протоку для вільного судноплавства та поновити переговори про остаточне врегулювання конфлікту.

Ситуація додатково погіршилася через бомбардування, внаслідок яких була знищена значна частина НПЗ Ірану. Оскільки він традиційно імпортував бензин для покриття внутрішнього дефіциту, морська блокада перекрила основні шляхи постачання пального.

Крім того, нагадаємо, США розширили вторинні санкції проти торгівельних партнерів Ірану, аби максимально посилити фінансовий тиск на економіку країни та змусити Тегеран піти на поступки у міжнародних переговорах.