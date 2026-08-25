Что известно о дефиците бензина в Иране

Автозаправочные станции Тегерана ввели строгое ограничение – не более 20 литров бензина на автомобиль за одно посещение, пишет Financial Times.

Из-за действующих ограничений людям приходится стоять в очередях по несколько раз в день, рассказывают сотрудники местных АЗС.

Водители спешат на заправки еще до того, как бак полностью опустеет, опасаясь дальнейшего роста цен или нового витка боевых действий.

Иранская Организация по оптимизации энергопотребления уже официально предупредила о критической ситуации. В настоящее время, по ее подсчетам, ежедневный дефицит топлива достиг 15 миллионов литров при общей потребности страны в 135 миллионов литров в сутки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему дефицит грозит социальным взрывом

Дефицит топлива значительно усугубляется из-за системы государственных субсидий. Благодаря ей 90-миллионное население годами покупало самое дешевое топливо в мире. В зависимости от квоты водители платили от 15 тысяч до 50 тысяч риалов за литр (от 0,011 до 0,036 доллара).

Местные власти в течение нескольких месяцев покрывали дефицит за счет стратегических резервов. Однако теперь вынуждены признать, что госбюджет больше не может поддерживать такие низкие цены на фоне стремительной инфляции, которая приближается к 90%.

Глава администрации президента Мохсен Хаджи-Мирзаи уже подтвердил намерения правительства сократить квоты.

Энергетический аналитик из Тегерана Мортеза Бехрузфар называет цены на топливо главным барометром инфляции. По его мнению, любое резкое подорожание бензина может вызвать социальный взрыв, как это уже было во время протестов 2019 года.

Люди и так находятся под огромным давлением. Если правительство сейчас попытается решить эту проблему повышением цен на бензин, это может иметь нежелательные социальные и экономические последствия,

– предупредил эксперт.

Почему возник дефицит бензина в Иране

Главной причиной топливного кризиса стала американская морская блокада, которая продолжается с 14 июля. Вашингтон ввел ее в ответ на отказ Тегерана открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и возобновить переговоры об окончательном урегулировании конфликта.

Ситуация дополнительно ухудшилась из-за бомбардировок, в результате которых была уничтожена значительная часть нефтеперерабатывающих заводов Ирана. Поскольку страна традиционно импортировала бензин для покрытия внутреннего дефицита, морская блокада перекрыла основные пути поставки топлива.

Кроме того, напомним, что США расширили вторичные санкции против торговых партнеров Ирана, чтобы максимально усилить финансовое давление на экономику страны и заставить Тегеран пойти на уступки в международных переговорах.