Обмеження дісталися столиці: ліміти на пальне запровадили у Москві

Ліміти на пальне вже діють навіть у російській столиці. Наразі можна отримати лише до 40 літрів дизелю або бензину на одне авто.

Що відбувається у Москві на тлі паливної кризи

Про обмеження на пальне в Москві розповіли в АЗС "Газпром нафти", про що пише російське пропагандистське ЗМІ "РБК".

Що стосується відпуску бензину в каністри, на гарячій лінії порадили уточнювати це на місці, на конкретній заправній станції,

– йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 18 серпня бензин А-95 був лише на одній заправці "Нефтьмагістралі" у Москві. Наявність дизельного пального рекомендували уточнювати на конкретній АЗС.

Згідно з даними, на АЗС мережі діє ліміт:

на відпуск бензину до 50 літрів;

дизельного пального – до 60 літрів.

На двох АЗС "Лукойлу" в Москві були в наявності бензин А-92 та А-95, а також дизельне пальне, ще на одній – лише дизель. Зокрема, про черги на АЗС у ніч на 19 серпня та вранці повідомив кореспондент РБК.

Нагадаємо, що нова хвиля паливної кризи накрила Росію. Ще минулого тижня повідомляли про проблеми з бензином та черги на АЗС у столиці та регіоні зокрема.

Вже 16 серпня, бензин та дизельне пальне були доступні лише на 28,1% автозаправних станцій по країні. А 17 серпня бензин А-92 був у продажу на семи АЗС у Москві та Московській області, А-95 – на шести, а А-98 – на п’яти.