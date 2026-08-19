Что происходит в Москве на фоне топливного кризиса

Об ограничениях на топливо в Москве рассказали на АЗС "Газпром нефти", о чем пишет российское пропагандистское СМИ "РБК".

Что касается отпуска бензина в канистры, на горячей линии посоветовали уточнять это на месте, на конкретной заправочной станции,

– говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 18 августа бензин А-95 был только на одной заправке "Нефтьмагистрали" в Москве. Наличие дизельного топлива рекомендовали уточнять на конкретной АЗС.

Согласно данным, на АЗС сети действует ограничение:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

на отпуск бензина – до 50 литров;

дизельного топлива – до 60 литров.

На двух АЗС "Лукойла" в Москве были в наличии бензин А-92 и А-95, а также дизельное топливо, еще на одной – только дизель. В частности, об очередях на АЗС в ночь на 19 августа и утром сообщил корреспондент РБК.

Напомним, что новая волна топливного кризиса обрушилась на Россию. Еще на прошлой неделе сообщалось о проблемах с бензином и очередях на АЗС в столице и регионе в частности.

Уже 16 августа бензин и дизельное топливо были доступны лишь на 28,1% автозаправочных станций по стране. А 17 августа бензин А-92 был в продаже на семи АЗС в Москве и Московской области, А-95 – на шести, а А-98 – на пяти.